Vittoria FC Juniores travolgente: 5-1 e prima vittoria stagionale

La Juniores del Vittoria FC del presidentissimo Angelo Biondi firma la prima, pesantissima vittoria della stagione con un netto 5-1 che non lascia spazio a repliche. Una prestazione autoritaria, brillante e ricca di intensità, che conferma la crescita del gruppo guidato da mister Di Mauro, da sempre attento alla valorizzazione dei giovani e alla costruzione di una mentalità vincente.

Distéfano mattatore: quattro gol da incorniciare

È Distéfano l’assoluto protagonista del pomeriggio: il giovane talento biancorosso mette a segno un poker spettacolare, risultando imprendibile per tutta la gara. Velocità, concretezza e una freddezza sotto porta degna di categorie superiori: il suo è un vero show che trascina il Vittoria FC verso un successo fondamentale.

Calabrese cala la manita

A completare la festa arriva il gol di Calabrese, entrato dalla panchina e subito decisivo. Un segnale della profondità della rosa e della capacità di tutta la squadra di incidere, indipendentemente dagli interpreti in campo.

Mister Di Mauro, che fin dal primo giorno ha posto la crescita del gruppo come priorità assoluta, può sorridere: i risultati del lavoro settimanale iniziano a emergere in modo evidente.

