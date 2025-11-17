Vittoria Calcio: si è dimesso l’allenatore Campanella e il direttore sportivo Giuseppe Restuccia

Giovanni Campanella si è dimesso. L’allenatore catanese lascia, dopo dieci giornate, la guida tecnica del Vittoria. Determinanti sono state le ultime gare disputate dalla formazione biancorossa e soprattutto la sconfitta subita nella gara di sabato scorso contro la Polisportiva Gioiosa.

Il tecnico ha avuto un confronto schietto con la società e alla fine ha deciso di dimettersi. La società ha accettato le dimissioni “comprendendo le ragioni personali e professionali alla base della scelta” e augurandogli “le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, umana e sportiva”.

Un mese fa aveva lasciato anche l’allenatore in seconda, Angelo Sciuto. La squadra è quindi senza guida tecnica. E tra due giorni incombe la gara di Coppa, la partita di Coppa Italia contro l’Acquadolcese che diventa determinante per il prosieguo nel cammino.

In queste ore si susseguono frenetiche le trattative per individuare il nuovo allenatore. Vari nomi corrono sui social, invocati anche dai tifosi.

Sullo sfondo, anche altri temi che toccano la compagine societaria e le sue scelte. Il giornalista Giuseppe Bascietto ha denunciato la presenza di alcune aziende “chiacchierate” tra gli sponsor della società. Tra questi c’è la Packart . In città si è innescato un dibattito, che ha coinvolto anche l’assessore allo sport Fabio Prelati, che ha ribadito l’impegno antimafia dell’amministrazione e della società sportiva, spiegando come si tratti di aziende regolarmente operanti con licenza Camera di Commercio.

Ma a Vittoria, città dai mille addentellati, molti temi risultano divisivi e impegnano la coscienza civica di tutti specie in un momento in cui, dopo i fatti di cronaca degli ultimi mesi, la città vive un periodo di particolare tensione e di attenzione sui temi della nuova criminalità che si sta riorganizzando nella città.

Aggiornamento: si dimette anche il Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia

Il FC Vittoria comunica che il Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico. La società, dopo un confronto sereno, ha deciso di accettarle.

Il FC Vittoria desidera ringraziarlo per la professionalità dimostrata nel percorso svolto insieme e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera nel mondo del calcio.

