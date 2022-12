Vittoria: aveva aggredito a colpi di ascia un uomo vicino a un tabacchi, arrestato

E’ stato arrestato dalla polizia di Vittoria un uomo che aveva aggredito un altro uomo a copi d’ascia nei pressi di un tabacchi. L’episodio si è verificato il 2 settembre, nel centro di Vittoria, in via Roma. L’uomo era poi fuggito. Si tratta di un 35enne arrestato dalla squadra mobile.

A seguito dell’aggressione patita dalla vittima, che per fortuna, non ha avuto conseguenze estreme, sono state avviate le indagini e usate le immagini video registrate da diversi impianti di video sorveglianza cittadini che erano nei pressi della zona teatro dell’evento delittuoso.

Dall’analisi delle suddette immagini si aveva modo di appurare sin da subito le modalità messe in atto per portare a termine l’evento criminoso e l’identità dell’autore dell’efferata aggressione.

Proprio grazie alle incontrovertibili evidenze investigative, il soggetto è stato tratto in arresto nella giornata di sabato per il reato di lesioni aggravate, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. E’ stato sottoposto ai domiciliari.