Vittoria a tavolino per le ragazze dello Scicli calcio. La Unime Messina da forfait all’incontro di ieri

La Unime Messina non si presenta al “Ciccio Scapellato” e regala tre punti allo Scicli in quella che doveva essere una gara di recupero del campionato femminile regionale di Eccellenza. L’incontro con la squadra messinese di calcio, capolista del girone B del campionato femminile regionale di Eccellenza, non sarebbe stato proibitivo per le sciclitane che stanno svolgendo un campionato di vertice. Con i tre punti di ieri vanno in seconda posizione nella classifica che vede in testa la Unime Messina con 12 punti. Dopo la vittoria a tavolino di ieri lo Scicli si trova ad 11 punti. Nelle cinque giornate disputate secondo il calendario hanno vinto tre gare, ne hanno pareggiate due e non sono incappate in nessuna sconfitta. Per la squadra del presidente Franco Occhipinti risultati positivi: la decisione di Occhipinti, arrivando a Scicli, di continuare con l’esperienza del calcio femminile non è stata peregrina.

Al suo fianco come dirigente la giovane Angela Guccione cresciuta a pane e calcio sull’esempio del padre, il compianto farmacista Bartolo Guccione presidentissimo per decenni dello Scicli calcio. Dopo i tre punti di ieri quindi le calciatrici Chiara Abbate, Gaia Iacono, Martina Spadola, Paola Mormina, Serena Iurato, Serena Sortino, Martina Drago, Emilia Zammitti, Carla Spina, Erika Battaglia, Luisa Criscione e Sara Ragusa si trovano in seconda posizione. Sono seguite da JSL Junior Sport Lab e dall’Alpha sport San Gregorio, con 8 punti in classifica. In fondo alla classifica con 3 punti c’è il Vittoria F. C. ed a zero punti la Vivi Don Bosco. Il girone B del Campionato femminile di Eccellenza è composto da sei squadre.





© Riproduzione riservata