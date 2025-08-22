Vito Antonio Bonanno nominato nuovo segretario del Libero Consorzio di Ragusa

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha un nuovo segretario: si tratta del dottor Vito Antonio Bonanno, scelto dalla presidente Maria Rita Schembari a seguito di un apposito avviso pubblico. L’incarico, già ufficialmente accettato da Bonanno, prenderà decorrenza a partire dall’8 settembre, dopo il completamento di alcuni iter professionali presso altre sedi.

Il passaggio di consegne

Fino alla presa di servizio di Bonanno, resterà in carica il segretario uscente Giampiero Bella, al quale la presidente Schembari ha rivolto i suoi ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro percorso professionale.

Una nomina attesa

La nomina del nuovo segretario rappresenta un passaggio chiave per l’amministrazione del Libero Consorzio, rafforzando la continuità gestionale e la stabilità dell’ente. La presidente Schembari ha sottolineato l’importanza di garantire un servizio efficiente e coordinato fino al momento in cui Bonanno prenderà ufficialmente possesso del ruolo.

