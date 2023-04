Visite di primavera al Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica

Staccare la spina e lasciarsi dietro lavoro ed impegni. Lo si può fare in una provincia, quale quella di Ragusa, dove il patrimonio paesaggistico, artistico ed archeologico è tanto da porsi solo l’imbarazzo della scelta. L’ex convento della Croce a Scicli, Cava Ispica con il lungo canyon di 23 chilometri che da Modica porta ad Ispica, l’archeologia di Camarina: luoghi da sogno.

Ecco quando è possibile visitare il Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica in questo mese di aprile.

Convento della Croce. Orario di apertura: tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 19:00 con ultimo ingresso alle 18:30. Apertura festiva: 21-25-30 aprile per l’intera giornata. Il 16 ed il 23 aprile solo antimeridiano.

Museo Archeologico di Kamarina. Orario di apertura: tutti i giorni antimeridiano dalle ore 09:00 alle ore 14:00, con ultimo ingresso alle 13:30; pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con ultimo ingresso alle 18:30. Apertura festiva: 25 e 30 aprile intera giornata; 16 e 23 aprile solo antimeridiano. Recapito telefonico del Corpo di Guardia: 331 612 4924.

Area Archeologica di Cava d’Ispica, Modica. Orario di apertura: tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 19:00, con ultimo ingresso alle ore 18:30. Aperture festive: 30 aprile solo antimeridiano; 16-23-25 aprile apertura intera giornata.

Per eventuali informazioni è possibile chiamare gli uffici del Parco dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 al numero telefonico: 0932 249432.

In tutti i siti del Parco, la prima domenica di ogni mese ed il 25 aprile, l’ingresso è gratuito.

Limitazioni delle visite a Cava Ispica

Nell’area archeologica di Cava d’Ispica, ad oggi, sono fruibili solamente le zone della “Larderia”, “Il Ginnasio”, “Chiesetta di San Nicola”. Il canyon che caratterizza il parco di Cava Ispica è uno dei tesori archeologici dell’Isola. La ricca vegetazione di macchia mediterranea fa da cornice a necropoli preistoriche con catacombe cristiane, oratori rupestri ed eremi monastici oltre a nuclei abitativi di varia finalità. Di particolare bellezza la chiesetta rupestre di Santa Maria della Cava che l’archeologo Biagio Pace considera, così come tutta Cava Ispica, una delle più grandi curiosità archeologiche della Sicilia per il suo aspetto pittoresco e per il grande numero di escavazioni nelle pareti rocciose nel suo lungo corso fin nell’altopiano di Modica. Questo grande insediamento rupestre viene tenuto in vita con un costante lavoro di sistemazione e cura per garantire le visite guidate.