Visit Italy premia Ragusa: ecco perché sarà la meta da non perdere nel 2025!

Ragusa continua a conquistare riconoscimenti nel panorama turistico italiano. Dopo essere stata inserita al primo posto tra le dieci destinazioni da scoprire nel 2025, Visit Italy, una delle community più influenti nella promozione dell’Italia all’estero, ha deciso di premiare la città per il suo impegno nella valorizzazione del territorio.

La consegna del riconoscimento è avvenuta lo scorso 14 marzo a Napoli, in occasione della ventottesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), uno degli eventi più importanti per gli operatori del settore.

Un successo costruito su strategie mirate, come la creazione del portale ragusawelcome.com, una collaborazione sempre più forte con l’Osservatorio del Turismo e le associazioni territoriali, e un ampio programma di partecipazione alle fiere internazionali. Ragusa sta lavorando per rafforzare i mercati tradizionali e aprirsi a nuove opportunità, con un coordinamento più efficace delle esperienze turistiche e progetti di promozione innovativi.

A parlare delle iniziative in corso è stato Ignazio Ottaviano, intervenuto alla BMT di Napoli: “Ragusa si sta affermando come una destinazione di riferimento, grazie a strategie mirate e a una forte sinergia tra istituzioni e operatori del settore. Il riconoscimento di Visit Italy conferma che il nostro impegno sta dando i suoi frutti. E con la grande mostra sugli Egizi in arrivo ad aprile, l’estate 2025 si prospetta ancora più ricca di attrattive per i visitatori.”

Anche il sindaco Peppe Cassì ha sottolineato il valore di questo premio, definendolo “un ulteriore stimolo per il rafforzamento della promozione della destinazione Ragusa e la crescita della nostra reputazione a livello nazionale e internazionale.”

Con un ricco calendario di eventi, nuove strategie digitali e un’attenzione crescente al turismo esperienziale, Ragusa si prepara a essere una delle mete più ambite per il 2025.

