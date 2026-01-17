Virtus Ragusa vs Climaway Monopoli: sfida al vertice della Serie B al PalaPadua

Dopo il titolo di campione d’inverno, la SuperConveniente Virtus Ragusa si prepara a una sfida decisiva per il girone F della Serie B Interregionale. Domenica alle 18 al PalaPadua, i ragazzi di coach Di Gregorio ospiteranno la Climaway Basket Monopoli, attuale seconda forza del campionato insieme a Dinamo Brindisi e Viola Reggio Calabria, con un record di 10 vittorie e 4 sconfitte.

All’andata la formazione pugliese si impose a Monopoli per 71-63, sfruttando un dominio già dal secondo quarto, nonostante i 18 punti di Brown e i 17 di Fabi per Ragusa. La gara di domenica rappresenta un banco di prova cruciale per la Virtus, che punta a consolidare il primato e dimostrare maturità, coesione e solidità difensiva contro una squadra profonda e temibile in attacco.

Il riferimento offensivo della Climaway è lo sloveno Nejc Zupan, miglior realizzatore con 15,7 punti e 5,3 rimbalzi di media, oltre a un eccellente 36% da tre punti. In doppia cifra anche Savoldelli e Spatti, con quest’ultimo che aggiunge 4 assist medi a partita. La panchina offre soluzioni solide con Mastroianni, El Agbani e il nuovo acquisto Dincic.

La Virtus Ragusa arriva all’appuntamento forte della vittoria nell’ultima giornata contro Rende, che ha sigillato il primo posto al termine del girone d’andata. La gara sarà arbitrata da Daniele Barbagallo di Acireale e Carlo D’Amore di Messina e sarà visibile in live streaming sul sito ufficiale della società al costo di 3 euro.

