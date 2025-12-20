Virtus Ragusa, test di alta classifica al PalaPadua: arriva Matera

Dopo il turno di riposo, la SuperConveniente Virtus Ragusa è pronta a tornare in campo per difendere il primato. Domenica alle 18, al PalaPadua, i ragazzi di coach Massimo Di Gregorio ospiteranno l’Ondatel Matera nel match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie B Interregionale.

Ragusa si presenta all’appuntamento da capolista del girone F, forte di un ruolino di marcia che parla chiaro: 9 vittorie e 2 sconfitte. Un percorso solido, costruito settimana dopo settimana, che ha consentito ai virtussini di guardare tutti dall’alto in classifica. La pausa dell’ultimo weekend è servita per ricaricare le energie e preparare nei dettagli una sfida che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Matera in forma, è scontro diretto d’alta quota

Di fronte ci sarà una Matera in grande crescita, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite e con un bilancio complessivo di 8 successi e 4 sconfitte. I lucani occupano il secondo posto insieme a Monopoli e Brindisi e hanno dimostrato di poter competere stabilmente ai vertici del girone. L’unico passo falso recente è arrivato sul parquet di Milazzo.

La squadra allenata da coach Miriello può contare su un roster profondo e di talento, capace di accendersi soprattutto in fase offensiva.

Occhi puntati su Roberto, Smith e l’ex Zanetti

Il pericolo numero uno per la difesa ragusana è Simone Roberto, miglior realizzatore della Ondatel con una media di 24 punti a partita in dodici gare disputate. Al suo fianco c’è Jamal Smith, che viaggia a 16,7 punti e 7,3 rimbalzi di media, già protagonista lo scorso anno a Pavia.

Attenzione anche all’ex di turno Matteo Zanetti, che ha vestito la maglia della Virtus Ragusa nella stagione 2022/23 e oggi è uno dei punti di riferimento di Matera con 15,8 punti a sera. Nelle ultime settimane il roster lucano si è ulteriormente rinforzato con l’arrivo di Uchenna Ani, proveniente dalla Viola, innesto che ha alzato il livello complessivo della squadra.

Di Gregorio: “Dobbiamo meritarci il primo posto”

A presentare la sfida è coach Massimo Di Gregorio, che sottolinea l’importanza del fattore campo e dell’atteggiamento mentale:

«È bello poter giocare davanti al nostro pubblico pochi giorni prima di Natale. Ci aspettiamo una bella spinta, ma dovremo essere bravi a guadagnarcela fin dalla palla a due, mostrando intensità e applicazione difensiva. Matera è una squadra di grande talento e sarà un banco di prova notevole. Partite come questa ti motivano a prescindere: vogliamo continuare a sistemare le piccole cose, avere continuità e dimostrare che meritiamo il primo posto».

Arbitraggio e diretta streaming

La gara sarà diretta dagli arbitri Daniele Barbagallo di Acireale e Carlo D’Amore di Messina. Per i tifosi impossibilitati a essere presenti al PalaPadua, il match sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito ufficiale www.virtusragusabasket.it, al costo di 3 euro.

