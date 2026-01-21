Virtus Ragusa, sospiro di sollievo per Adeola: esclusa la frattura, ora il recupero

Buone notizie dall’infermeria della SuperConveniente Virtus Ragusa. Gli accertamenti diagnostici effettuati su Emmanuel Adeola, uscito dolorante nel corso della gara di domenica scorsa contro Monopoli, hanno escluso la presenza di fratture, scongiurando uno scenario più grave per il roster biancazzurro.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione parziale del legamento peroneo-astragalico anteriore della caviglia sinistra, conseguenza di un evento distorsivo. Un infortunio che richiederà attenzione e tempi di recupero da valutare con prudenza, ma che lascia aperta una finestra di speranza per un rientro non troppo lontano.

L’atleta ha già iniziato il percorso terapeutico ed è seguito costantemente dallo staff fisioterapico della società, che monitorerà giorno dopo giorno l’evoluzione del quadro clinico. La disponibilità di Adeola per la prossima trasferta di Bari, in programma domenica, verrà valutata nei prossimi giorni in base alla risposta alle terapie e alle condizioni funzionali della caviglia.

In casa Virtus Ragusa prevale la cautela, ma anche un moderato ottimismo. L’assenza di fratture rappresenta un elemento fondamentale in una fase cruciale della stagione, nella quale il contributo dell’esterno nigeriano resta importante sul piano dell’intensità e dell’equilibrio di squadra.

