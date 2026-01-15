Virtus Ragusa, si riparte da Monopoli: al PalaPadua il primo esame del girone di ritorno

Dopo aver chiuso il girone d’andata in vetta alla classifica, la SuperConveniente Virtus Ragusa è pronta a tornare sul parquet per inaugurare il girone di ritorno. Domenica prossima, al PalaPadua, i ragazzi di coach Di Gregorio affronteranno Monopoli, una sfida che vale molto più di due punti: è anche l’occasione per cancellare una delle sole tre sconfitte stagionali, maturata proprio all’esordio.

Ragusa arriva all’appuntamento con numeri importanti e una fiducia crescente, costruita su un attacco prolifico e su un gruppo che ha dimostrato di saper reagire anche nei momenti di difficoltà. In questo contesto si inserisce il rendimento in costante crescita di Francesco Piscetta, centro piemontese alla terza stagione in maglia Virtus, sempre più prezioso nelle rotazioni.

Nelle ultime uscite Piscetta ha dato segnali concreti: 12 punti nel derby di Messina contro la Basket School e 8 punti nella vittoria casalinga contro Rende, confermando solidità, presenza fisica e capacità di integrarsi efficacemente con Mait Peterson. Le sue medie stagionali parlano di 6,6 punti e 4,2 rimbalzi a partita, numeri che raccontano il peso specifico di un giocatore diventato una pedina chiave anche partendo dalla panchina.

“In questo inizio di 2026 siamo molto ispirati in attacco – spiega Piscetta –. Quando la squadra crea tanto, il mio compito è farmi trovare pronto e nel posto giusto. Come ci ripete spesso il coach, oggi il vero margine di crescita è in difesa”.

Ed è proprio sull’altra metà campo che la Virtus è chiamata a compiere un salto di qualità. I numeri evidenziano una media di oltre 82 punti subiti, bilanciati però dagli 87 realizzati, segno di un equilibrio ancora da perfezionare.

“Molti canestri concessi – aggiunge il lungo – nascono da disattenzioni. Serve maggiore concentrazione, ma l’entusiasmo e la coesione del gruppo sono la nostra forza. Ci hanno già permesso di rimontare svantaggi importanti”.

