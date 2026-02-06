Virtus Ragusa, sfida ad alta quota a Brindisi: scontro diretto per la vetta della Serie B Interregionale

Sfida di grande importanza per la SuperConveniente Virtus Ragusa, attesa sabato alle 18 sul parquet della Dinamo Brindisi nell’anticipo della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. Una partita che profuma di alta classifica e che mette di fronte due delle squadre più solide del torneo.

I pugliesi arrivano all’appuntamento con un bilancio di 11 vittorie e 6 sconfitte, numeri che valgono il quarto posto in classifica. Nonostante la sconfitta di misura rimediata domenica scorsa a Corato (70-68), la Dinamo resta una delle squadre più temibili del girone, soprattutto tra le mura amiche del PalaZumbo, dove ha ottenuto sette vittorie in sette partite.

Dinamo Brindisi: talento ed esperienza

Il roster brindisino può contare su una struttura fisica importante sotto canestro grazie alla coppia Corral–Dip, mentre Di Ianni garantisce equilibrio con 11,2 punti e 7 rimbalzi di media.

Tra i principali riferimenti offensivi figurano anche il serbo Stankovic e il playmaker Sebastian Gonzalez, arrivato a dicembre e già determinante con 19,8 punti di media e quasi il 40% da tre punti. Fondamentale anche l’apporto del lituano Sapiega, che viaggia a 14,6 punti di media.

Il precedente e il momento della Virtus

La gara d’andata sorrise alla Virtus Ragusa, capace di imporsi con autorità 86-69, grazie a una prestazione convincente impreziosita dai 21 punti ciascuno di Adeola e Brown.

I ragusani arrivano però alla trasferta dopo il primo ko casalingo della stagione, una battuta d’arresto che non cambia gli equilibri in vetta: la Virtus resta infatti in testa alla classifica insieme alla Viola, confermando la continuità di rendimento mostrata durante tutta la stagione.

Valerio: “Reagire con consapevolezza”

A presentare la partita è l’assistant coach Lia Valerio, che invita la squadra a mantenere lucidità e prospettiva:

“Si reagisce arrabbiandosi per la sconfitta, ma anche pensando alla prossima partita, che è uno scontro al vertice. Dobbiamo evitare di fermarci al singolo incontro: il campionato è lungo. Serve una visione d’insieme e la capacità di guardarci da lontano. Questo ci permetterà di arrivare in fondo con consapevolezza e fiducia”.

Adeola in dubbio

Restano da valutare le condizioni di Adeola, ancora alle prese con il recupero dalla distorsione alla caviglia sinistra subita contro Monopoli circa venti giorni fa. La sua eventuale presenza potrebbe rivelarsi decisiva in una gara che si preannuncia intensa ed equilibrata.

A dirigere l’incontro saranno Aldo Procacci di Corato e Giacomo Tornese di Monteroni di Lecce.

La Virtus Ragusa si prepara dunque a una trasferta chiave nella corsa al primo posto, contro una squadra imbattuta in casa e determinata a difendere il proprio campo.

