Virtus Ragusa-Milazzo: il derby della 25ª giornata di Serie B

Archiviata la delusione per la sconfitta in casa contro la Viola Reggio Calabria, la SuperConveniente Virtus Ragusa è pronta a voltare pagina. Domenica alle 18.30, al PalaMilone, i ragusani ospiteranno gli Svincolati Milazzo nel derby valido per la 25ª giornata del girone F della Serie B Interregionale. Una sfida fondamentale per consolidare il cammino dei biancoblù in una fase decisiva della stagione.

A presentare la partita è il giovane play classe 2007 Giovanni Tumino, tra i migliori nella sfida contro Reggio: «Dobbiamo pensare alla prossima partita senza rimorsi. Con la Viola era una gara complicata e il nostro atteggiamento difensivo non è stato al massimo. Ora bisogna voltare pagina: il derby con Milazzo è importante per il proseguo del campionato. È bello ripartire da un derby, su un campo ostico, e ci siamo preparati al meglio».

Milazzo, avversario insidioso

Gli Svincolati Milazzo arrivano alla sfida con un rendimento altalenante, ma restano particolarmente pericolosi sul parquet di casa. Finora il bilancio stagionale dei mamertini è di 11 vittorie e 11 sconfitte. La squadra allenata da Priulla ha recentemente inserito nel roster Ralfs Skesters, centro lettone proveniente dalla massima serie norvegese, sostituendo Rimsa. Tra i principali riferimenti della squadra figura anche il playmaker Valerio Costa, classe 1997, con una media di 11,3 punti, 4,6 rimbalzi e 4,2 assist a partita.

Il precedente dell’andata e la posta in gioco

Il match di andata al PalaPadua aveva visto la Virtus imporsi di misura per 90-88 in una partita tiratissima, trascinata dai 25 punti di Brown e dai 24 di Fabi. Da allora, però, Milazzo ha modificato diverse pedine del roster, rendendo la sfida ancora più incerta.

Una vittoria permetterebbe a Ragusa di agganciare nuovamente il secondo posto in classifica, approfittando della sfida al vertice tra Viola Reggio Calabria e Ondatel Matera. La partita sarà diretta dagli arbitri Daniele Barbagallo di Acireale e Carlo D’Amore di Messina.

© Riproduzione riservata