Virtus Ragusa, l’ora della verità: contro Rende vale il titolo di campione d’inverno

È il momento della resa dei conti per la SuperConveniente Virtus Ragusa, che domenica torna davanti al proprio pubblico con un obiettivo chiaro e dichiarato. Alle 18, al PalaPadua, i biancazzurri affrontano la Bim Bum Rende nella gara valida per la 15ª giornata del girone F di Serie B Interregionale, ultimo atto del girone d’andata e passaggio decisivo verso il titolo di campione d’inverno.

La Virtus arriva all’appuntamento forte di un percorso di alto livello, certificato da un record di 10 vittorie e 3 sconfitte, numeri che raccontano una squadra solida, continua e capace di imporsi come una delle realtà più credibili del campionato.

Virtus Ragusa, concentrazione e difesa per chiudere in bellezza

Il divario in classifica non deve ingannare. In casa Virtus la settimana di lavoro è stata improntata alla massima attenzione, soprattutto sul piano difensivo. Dopo l’ultima trasferta, lo staff tecnico ha chiesto una risposta in termini di intensità, concentrazione e solidità, aspetti fondamentali per affrontare una gara che, pur contro un avversario in difficoltà, nasconde più di un’insidia.

Il pubblico del PalaPadua sarà ancora una volta un fattore chiave, pronto a spingere la squadra verso un traguardo che avrebbe un valore simbolico importante, oltre a consolidare la leadership nel girone.

Rende a Ragusa per giocarsi le proprie carte

La Bim Bum Rende si presenta in Sicilia con sole due vittorie stagionali, ma con la volontà di vendere cara la pelle. L’ultimo ko è arrivato dopo un supplementare contro Corato, mentre l’ultima affermazione risale alla fine di novembre contro Mola. Un rendimento che ha complicato il cammino dei calabresi, ma che non cancella il talento presente nel roster.

Il principale riferimento offensivo è Matteo Cagnacci, guardia classe 2000 capace di superare i quindici punti di media. Occhi puntati anche su Alessandro Dovera, esterno da quasi sedici punti a partita, assente nell’ultima uscita per influenza. Sotto canestro la fisicità di Yeyap garantisce rimbalzi e presenza, mentre in regia il giovane Cavalieri sta vivendo una stagione di crescita e maturità.

Basket e solidarietà: il PalaPadua si riempie di peluche

La sfida tra Virtus Ragusa e Rende non sarà soltanto una partita di pallacanestro. Durante la gara tornerà protagonista anche la solidarietà con l’iniziativa Teddy Bear Toss, promossa dall’associazione “Virtus nel cuore”. I peluche raccolti sugli spalti del PalaPadua saranno donati a bambini meno fortunati, trasformando una serata di sport in un gesto concreto di vicinanza e attenzione al territorio.

Arbitraggio e diretta streaming

La direzione di gara è affidata a Luca Beccore di Messina e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto. La palla a due è fissata per le 18, con possibilità di seguire il match anche in diretta streaming sul sito ufficiale www.virtusragusabasket.it, al costo di 3 euro.

