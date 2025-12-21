Virtus Ragusa: l’attacco ammalia, il Natale è virtussino contro il Matera

Decima vittoria per la SuperConveniente Ragusa, che nel big match della 13.ma giornata, esibisce un attacco stratosferico e impone la quinta sconfitta stagionale alla Ondatel Matera: 104-94 il finale. La squadra di Di Gregorio, trainata da cinque uomini in doppia cifra, festeggia il Natale in testa al girone F della Conference Sud, con appena due sconfitte e un ritrovato entusiasmo (sancito dal pienone registrato al PalaPadua). Il prossimo appuntamento in calendario arriva nel giorno dell’Epifania, a Messina, nel derby con la Basket School.

Il grande avvio di Mait Peterson, sei punti in sequenza, vale il primo vantaggio virtussino. Dal primo quarto trasuda poca applicazione difensiva e due squadre che provano a correre in attacco: viene meglio a Ragusa, che imbuca con Lanzi, liberissimo, la tripla del 15-9 (al 4’). Anche Fabi sembra particolarmente ispirato: il talento argentino fa canestro in tutti i modi – da tre, contro la zona e mandando al bar la difesa su una finta di scarico – e vola in doppia cifra (11 punti in 10’). La SuperConveniente tocca il +13 con Brown, ma Roberto tiene in vita Matera. Che resiste ai tentativi di spallata (32-24 al 10’). Entra in partita anche Adeola: la sua seconda tripla, facendosi trovare prontissimo sullo scarico dei compagni, riscrive il massimo vantaggio dei padroni di casa sul +15 (43-28). A quel punto la SuperConveniente sbanda in difesa, concedendo un parziale di 0-10 che consente alla Ondatel di rientrare: Valle, Roberto e soprattutto Ani – che somiglia a un uomo in missione (15 punti a metà partita) – riavvicinano gli ospiti per due volte a un possesso di distanza. Il problema dei due quintetti resta la difesa ed è chiaro che per portarla a casa serve soprattutto quella. Ma anche le doti balistiche di Tumino aiutano: la sua straordinaria prodezza sulla sirena, con il corpo addosso e le mani in faccia di Zanetti, vale il 57-49 dell’intervallo lungo.

Al ritorno sul parquet la “costante Adeola” continua a punire con regolarità dall’arco (65-53 al 23’). La partita registra alti e bassi, alterna momenti di confusione a grandi gesti di atletismo. E per questo è difficile controllare ritmo e avversari. Si procede a sgasate. Quella di Brown ripristina la doppia cifra di vantaggio per la SuperConveniente, mentre la tripla di Lanzi, apertissimo sul perimetro, rimette quindici punti fra le squadre costringendo al timeout Miriello (72-57). Il fallo tecnico ad Ani regala a Brown il +18. L’appoggio di Piscetta vale il nuovo massimo vantaggio (79-59), ma arriva ancora Tumino col canestro al fotofinish e la Virtus fugge via: 83-62 al 30’. Il quarto quarto sembra da subito una formalità grazie alla tripla di Ianelli (+25). La SuperConveniente, di fronte al pubblico delle grandi occasioni, commette l’errore di alzare un po’ presto le mani dal manubrio, concedendo la scena all’ex di turno Zanetti (90-74 al 35’). Valle segna la tripla del -12 e Di Gregorio rimette mano ai timeout. Lanzi, con la terza tripla, dimostra ch’è stata una scelta saggia. Brown e Fabi, superando quota 100, formalizzano il successo. Stavolta sì, è sipario.

*IL TABELLINO*

*SuperConveniente Virtus Ragusa-Ondatel Virtus Matera 104-94*

*SuperConveniente Virtus Ragusa: *Brown 23, Cardinali, Piscetta 8, Fabi 21, Tumino 7, Adeola 15, Peterson 12, Lanzi 15, Mancuso ne, Ianelli 3. All.: Di Gregorio

*Ondatel Virtus Matera: *Ani 18, Zanetti 22, Roberto 11, Tortorelli ne, Valle 15, Manco ne, Preira 20, Divac 3, De Mola, Bischetti 5. All.: Miriello

*Arbitri: *Barbagallo di Acireale e D’Amore di Messina

*Parziali: *32-24; 57-49; 83-62.

