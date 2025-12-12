Virtus Ragusa in vetta e in ripresa: due settimane per ricaricare le energie

Con quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici, la SuperConveniente Virtus Ragusa si gode un meritato turno di riposo prima del match casalingo del 21 dicembre contro la Virtus Matera. Le due vittorie in volata contro Milazzo e Corato hanno restituito entusiasmo al gruppo di coach Di Gregorio, rimettendo la squadra sulla strada giusta dopo la pesante battuta d’arresto contro la Viola Reggio Calabria.

La Virtus è prima, da sola. Ha mostrato compattezza, capacità di soffrire e di reagire anche nei momenti più complessi, pur pagando ancora qualche fase di appannamento. Le prossime due settimane diventano dunque cruciali per affinare meccanismi, recuperare brillantezza e consolidare un’identità tecnica sempre più definita.

Lanzi: “Ricarichiamo le energie, ma dobbiamo lavorare ancora più duramente”

Tra i protagonisti di questo avvio di stagione c’è Tommaso Lanzi, playmaker arrivato a Ragusa in estate e autore di una prestazione determinante nella rimonta da -26 contro Corato. Le sue parole fotografano perfettamente il momento vissuto dal gruppo: una squadra consapevole della propria forza, ma altrettanto convinta che ci sia ancora margine per crescere.

“Dobbiamo ricaricarci e lavorare ancora più duramente, evitando di ripetere gli errori che abbiamo visto nei primi due quarti di Corato – spiega Lanzi –. Abbiamo dimostrato grande carattere anche nelle partite precedenti, in cui non eravamo riusciti a partire bene, ma la forza del gruppo ci ha permesso di ricompattarci negli spogliatoi e fare bene dopo l’intervallo”.

Il numero 7 biancazzurro sta avendo un impatto notevole non solo in regia ma anche in fase realizzativa. Lo sa bene lui per primo, che punta ad alzare ulteriormente l’asticella per garantire continuità e leadership: “Devo fare in modo di innervosirmi meno, far sì che i compagni abbiano sempre più fiducia in me e aiutarli come posso”.

Due settimane per ritrovare brillantezza e preparare la sfida a Matera

La pausa arriva in un momento strategico: la Virtus potrà lavorare con intensità su ritmo, concentrazione e letture offensive, aspetti che hanno oscillato nelle ultime gare ma che non hanno impedito alla squadra di conquistare punti fondamentali. L’obiettivo è chiaro: presentarsi al PalaPadua il 21 dicembre con una versione ancora più solida e continua, pronta a difendere il primato contro una Matera affamata di riscatto.

