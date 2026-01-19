Virtus Ragusa, cuore e carattere: Monopoli ko 84-77, vetta solitaria

Una tripla pesantissima di Lanzi a 55 secondi dalla sirena fa esplodere il PalaPadua e certifica la dodicesima vittoria stagionale della SuperConveniente Virtus Ragusa. Nel big match della 16ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, i ragazzi di coach Di Gregorio superano la Climaway Monopoli per 84-77, al termine di una sfida intensa, fisica e ad altissimo contenuto emotivo, restando da soli in vetta al girone F.

Ragusa costruisce il successo con una prestazione di grande maturità, guidando la gara per larghi tratti e riuscendo a resistere anche nei momenti più delicati, quando perde Adeola per una distorsione alla caviglia nelle fasi decisive dell’ultimo quarto. A prendersi la scena è Brown, top scorer dell’incontro con 23 punti, ma il successo è figlio di una prova collettiva di altissimo livello, soprattutto sul piano difensivo.

L’avvio è complicato per la Virtus, sorpresa dall’aggressività di Savoldelli e da un Zupan inizialmente imprendibile. Monopoli prova a dettare il ritmo, ma la reazione dei padroni di casa passa dalla difesa: una giocata di Fabi sullo sloveno accende il PalaPadua e dà il via al primo allungo. Adeola domina nella prima metà di gara, Brown inventa canestri di pura qualità e Ragusa prende fiducia, chiudendo il primo quarto avanti 25-21.

Nel secondo periodo la SuperConveniente alza ulteriormente l’intensità. Le triple di Fabi e Lanzi spaccano la partita, mentre la difesa di squadra limita le principali bocche da fuoco pugliesi. Monopoli resta agganciata con Spatti e Zupan, ma all’intervallo lungo è Ragusa a comandare 46-38, con la sensazione di avere il controllo emotivo del match.

Il terzo quarto conferma la solidità della Virtus. Difesa feroce, transizioni rapide e un ottimo Milosevic consentono ai ragusani di toccare il +12. Monopoli non molla, rientra grazie alla circolazione di palla e alle soluzioni di Spatti ed El Agbani, ma Ragusa mantiene sangue freddo e chiude la frazione sul 66-57.

Nell’ultimo periodo arriva il momento più difficile. L’infortunio di Adeola sembra poter cambiare l’inerzia della gara e Monopoli ne approfitta per rifarsi sotto fino al -5. La Virtus stringe i denti, si affida all’esperienza di Brown e ai rimbalzi offensivi di Cardinali, poi Lanzi piazza la tripla che vale la partita. I liberi finali di Brown chiudono i conti e regalano due punti pesantissimi nella corsa al vertice.

Una vittoria di carattere, maturità e consapevolezza per la SuperConveniente Virtus Ragusa, che lancia un messaggio forte al campionato: al PalaPadua si passa solo a caro prezzo.

© Riproduzione riservata