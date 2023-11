VIrtus Ragusa contro Viola, incasso sarà devoluto a Valentina che lotta contro tumore

Ragusa per confermare l’ottimo momento di forma, come attestano le due vittorie di fila contro Barcellona e Milazzo; Reggio Calabria per tenere il passo di Capo d’Orlando e conservare il primato in classifica. Gli ingredienti per assistere a un grande pomeriggio di basket ci sono tutti: domenica alle 18, il PalaPadua ospiterà la sfida fra Virtus e Viola, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B Interregionale: “Siamo a un quarto della stagione, i margini di miglioramento – almeno per noi – sono infiniti. Sarà un’occasione per capire se siamo al loro livello – dice coach Gianni Recupido alla vigilia -. I ragazzi stanno lavorando bene, con grande intensità, anche se dal punto di vista tattico e di preparazione della partita abbiamo tanta strada da fare”.

La vittoria in rimonta di domenica scorsa, contro Milazzo, ha restituito fiducia al gruppo. “Vista la formula del campionato è importante fare punti contro le squadre di prima fascia” anche se, avverte Recupido, “non ha senso caricare di troppa attesa questo genere di partite. Una sfida contro la Viola è di per sé motivante. Siamo sereni, abbiamo lavorato bene, tutti i ragazzi sono a disposizione. La qualità degli avversari, soprattutto dal punto di vista offensivo, è notevole e ci mette nelle condizioni di dover fare una grande prova per provare a vincerla”. La Viola, al netto della grande tradizione, è reduce da cinque successi di fila. L’unico k.o. stagionale, alla seconda giornata, è arrivato per mano dell’Orlandina. Aguzzoli e Tyrtyshnyk, in termine di valutazione, sono fra i primi dieci giocatori del girone.

La sfida di domenica pomeriggio ha un altro motivo d’interesse. L’incasso, per volere della presidente Sabrina Sabbatini e di tutta la Virtus, sarà devoluto a sostegno della raccolta fondi che potrebbe consentire alla 42enne Valentina Corallo di accedere a una terapia rivoluzionaria, in Germania, e lottare contro una forma aggressiva di cancro al seno. All’ingresso del PalaPadua e durante la partita sarà possibile sostenere ulteriormente l’iniziativa. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.virtusragusabasket.it a un costo di tre euro. Arbitri dell’incontro Loccisano di Cosenza e Caputo di Lamezia Terme.