Virtus Ragusa, al PalaPadua arriva Catanzaro: capolista in campo per difendere il primato

La SuperConveniente Virtus Ragusa torna davanti al proprio pubblico domenica alle 18.00 al PalaPadua, dove affronterà la Basket Academy Catanzaro nel match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie B Interregionale. Un appuntamento chiave per la formazione di coach Di Gregorio, chiamata a confermare il proprio status di prima della classe nel girone F.

Virtus in vetta e in fiducia

Ragusa si presenta all’incontro forte di tre vittorie consecutive e con due punti di vantaggio sulla Viola, seconda forza del raggruppamento. All’andata, sul parquet calabrese, la Virtus dominò la sfida imponendosi 82-68, al termine di una gara condotta con autorità sin dalle prime battute. Protagonista assoluto Brown, autore di 31 punti, ben supportato dai 15 di Lanzi, in una prestazione di grande solidità tecnica e mentale.

Catanzaro, squadra solida e pericolosa

La Basket Academy Catanzaro occupa attualmente il sesto posto in classifica, con un bilancio di 9 vittorie e 7 sconfitte, reduce da due successi importanti: quello esterno sul campo di Milazzo e quello casalingo contro Corato. La squadra allenata da Ileano Sant’Ambrogio è formazione ben strutturata, che fa dell’energia e dell’entusiasmo uno dei suoi principali punti di forza.

Il riferimento offensivo è l’ucraino Tyrtyshnyk, che viaggia a 21,5 punti di media: all’andata fu però decisivo il lavoro difensivo della Virtus, capace di limitarlo a soli 9 punti. Occhi puntati anche su Gaye (8,4 punti e 5,3 rimbalzi di media) e sul montenegrino Okiljevic, che produce 9,9 punti e 5,1 rimbalzi a partita, tirando da tre con una percentuale superiore al 38%.

Una domenica di basket e condivisione

Il match del PalaPadua sarà anche una vera e propria festa per il basket del territorio. In tribuna, ospiti della Virtus Ragusa, saranno presenti i settori giovanili di Azzurra Pozzallo, Ciavorella Scicli, Ga.Me. Ispica, Jukà B.M.C. Comiso, Meerkat Scicli, Olympia Comiso, Val d’Ippari Vittoria e Vigor Basket Vittoria. Un momento di condivisione e vicinanza tra società, giovani atleti e famiglie, nel segno dei valori sportivi.

Arbitri e diretta streaming

La gara sarà diretta da Calogero Cappello di Porto Empedocle e Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming al costo di 3 euro sul sito ufficiale www.virtusragusabasket.it.

