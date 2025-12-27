Virtus Ragusa a un passo dal titolo d’inverno: basta una vittoria per chiudere in vetta

Manca soltanto un successo alla SuperConveniente Virtus Ragusa per laurearsi campione d’inverno nel girone F della Serie B Interregionale. A due giornate dalla conclusione del girone d’andata, la squadra allenata da coach Giancarlo Di Gregorio guarda tutti dall’alto con quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici e il destino saldamente nelle proprie mani.

Un cammino fin qui brillante, fatto di dieci vittorie e appena due sconfitte, che certifica la solidità e l’ambizione del gruppo virtussino. Solo Reggio Calabria e Monopoli, forti degli scontri diretti favorevoli, potrebbero teoricamente insidiare il primato al giro di boa, mentre Brindisi e Matera – entrambe cadute al PalaPadua – restano più staccate. Ma in casa Virtus non è ancora tempo di calcoli: l’attenzione è tutta rivolta al parquet.

Il ritorno in campo coinciderà con la trasferta dell’Epifania sul difficile campo della Basket School Messina, appuntamento che potrebbe già indirizzare definitivamente la corsa al titolo d’inverno. L’11 gennaio, poi, il pubblico ragusano tornerà protagonista nel match casalingo contro Rende.

Nonostante i numeri confortanti, coach Di Gregorio predica concentrazione e margini di crescita. “Siamo orgogliosi di quanto fatto finora – spiega – perché il campionato è di ottimo livello e abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Ma siamo solo all’inizio”. Il tecnico indica nella fase difensiva l’aspetto su cui lavorare maggiormente, ricordando come in alcune gare, compresa l’ultima contro Matera, la Virtus abbia concesso troppo a rimbalzo offensivo e nell’uno contro uno.

“La difesa può essere la nostra vera svolta – sottolinea ancora Di Gregorio – soprattutto contro squadre che vivono di talento individuale. Dobbiamo entrare tutti nella mentalità di essere difensori solidi, piegare le gambe, farlo insieme e assorbire l’energia dei compagni. Le potenzialità ci sono”.

Parole di fiducia anche per la panchina, sempre più decisiva nel corso della stagione. Il contributo degli uomini a disposizione, compresi i più giovani, sta garantendo qualità, intensità e minuti preziosi, permettendo alla Virtus di mantenere alto il ritmo per tutta la gara.

Massima attenzione, infine, per l’avversaria di giornata. “La Basket School Messina è una squadra agguerrita, ben allenata – conclude il coach –. Li conosciamo, sappiamo cosa ci aspetta. Godiamoci ancora qualche ora di vacanza, poi torneremo in palestra per preparare la partita al meglio”. La Virtus riprenderà gli allenamenti domenica al PalaPadua, con un obiettivo chiaro: scrivere un’altra pagina importante della stagione.

