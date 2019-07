VIDEO - Come aveva promesso, il Senatore Faraone sta percorrendo la Ragusa-Catania a piedi insieme al Deputato Nello Dipasquale - Ragusa Oggi

VIDEO – Come aveva promesso, il Senatore Faraone sta percorrendo la Ragusa-Catania a piedi insieme al Deputato Nello Dipasquale

Sembrava solo una semplice provocazione quella che il Senatore e segretario del PD siciliano Davide Faraone aveva lanciato sui social un paio di settimana fa (LEGGI ARTICOLO): quella di percorrere a piedi la Catania-Ragusa per cercare di alzare l’asticella dell’attenzione nei riguardi di questa frequentatissima ma ahinoi pericolosa arteria siciliana. Ed invece, accompagnato dal Deputato Regionale, nonché ex Sindaco di Ragusa, Nello Dipasquale, il Senatore Faraone sta percorrendo i 90 e passa chilometri che dividono i due capoluoghi di provincia.

La protesta, che è partita alle 16 dalla stazione di servizio Lukoil in contrada Coffa, porterà il Senatore Faraone e l’Onorevole Dipasquale a Catania con arrivo previsto intorno alle 17:30 di domani martedì 16 luglio dove è anche previsto un incontro con i giornalisti.

«Ci hanno lasciato a piedi. Dieci miliardi di opere bloccate, cantieri finanziati e mai aperti, infrastrutture strategiche che non partono per colpa di un governo nordista che pensa solo alla padania e con i cinque stelle che, nonostante in Sicilia e al Sud abbiano fatto il pieno di voti stanno zitti e mosca. Noi non ci stiamo e, partendo da una infrastruttura simbolo, la Ragusa-Catania, vogliamo accendere i riflettori con la ‘marcia sblocca cantieri’», dice Faraone.