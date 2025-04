Via Lucis a Comiso: appuntamento per il Giubileo dei giovani

di Francesca Cabibbo – Via Lucis per i giovani della diocesi a Comiso. Ieri sera, i giovani dei gruppi di varie città si sono ritrovati nella basilica di Maria SS. Annunziata per dare inizio alla Via Lucis, organizzata dal Servizio per la Pastorale giovanile della diocesi nell’ambito del Giubileo 2025. Le stazioni della Via Lucis dal titolo “Sulle strade di Cristo”, sono state organizzate lungo il percorso che porta al santuario mariano di San Francesco all’Immacolata, individuato come Chiesa giubilare. I giovani hanno fatto tappa nella chiesa di San Giuseppe, nella Chiesa madre e hanno concluso il percorso nel santuario dell’Immacolata. Erano presenti il vescovo Giuseppe La Placa, il direttore del servizio di Pastorale Giovanile, don Vincenzo Guastella, don Mario Modica e il diacono don Alessio Leggio. La Via Lucis, con 14 stazioni, è incentrata sul tema della Resurrezione di Cristo.

Questoi pomeriggio, alle 18,, nell’ambito del Giubileo degli adolescenti a Roma, sarà proposta una Via Lucis, guidata da monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. I giovani pellegrini si ritroveranno presso le Scalinate della chiesa dei Santi Pietro e Paolo all’EUR. Saranno presenti anche gruppi di giovani provenienti dalla diocesi di Ragusa.

