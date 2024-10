Venditori di profumi contraffatti sorpresi per le vie di Modica: denunciati

Vendevano profumi contraffatti per le vie di Modica. La polizia ha denunciato due uomini, rispettivamente di 30 e 19 anni, i quali si trovavano a bordo di una Fiat 500 bianca nel quartiere Sacro Cuore. Dopo essere scesi dalla vettura con un borsone, hanno cercato di vendere profumi di marchi noti a prezzi sospettosamente bassi.

Il controllo della polizia

Durante il controllo, la polizia ha rinvenuto 55 profumi contraffatti tra lo zaino di uno dei ragazzi e il veicolo. I due non sono stati in grado di fornire documentazione sulla provenienza dei prodotti. Il trentenne aveva precedenti per reati simili e rapina aggravata in diverse città siciliane. Entrambi sono stati denunciati per concorso in detenzione e vendita di merce contraffatta, con un potenziale guadagno di circa 4000 euro. La merce è stata sequestrata e sarà distrutta. Inoltre, il Questore di Ragusa ha emesso un divieto di ritorno a Modica per quattro anni nei confronti del trentenne.

