Vede la Polizia, fugge e si schianta: ecco cosa aveva con sé il ventenne

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Alla vista della Volante avrebbe improvvisamente accelerato nel tentativo di evitare il controllo. La fuga, però, è durata poco ed è terminata con un incidente stradale, fortunatamente senza feriti. Protagonista della notte un ragazzo di 20 anni, denunciato dalla Polizia di Stato di Vittoria per resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato, il giovane stava viaggiando a bordo della propria automobile quando, notata la pattuglia, avrebbe accelerato per sottrarsi al controllo. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo dopo che il ventenne è rimasto coinvolto in un sinistro stradale nel quale, secondo quanto riferito dalla Polizia, non si sono registrati feriti.

A quel punto sono scattati gli accertamenti. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato in possesso del ragazzo un coltello da cucina lungo 15 centimetri e circa un grammo di sostanza stupefacente. Ma i controlli non sono finiti qui. Il giovane è stato sottoposto anche all’alcoltest: l’etilometro avrebbe fatto registrare un valore di 1,74 grammi per litro, circostanza che ha portato alla denuncia anche per guida in stato di ebbrezza. Al termine degli accertamenti il ventenne è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

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