Valori nella norma: acqua potabile sul litorale sciclitano

Il sollievo arriva dalla revoca dell’ordinanza sindacale con la quale veniva vietato l’utilizzo dell’acqua proveniente dal serbatoio “Currumeli” a monte di Donnalucata che viene distribuita nelle borgate di Playa Grande, Donnalucata, Bruca e Cava d’Aliga. L’inconveniente, maturato nell’ambito di un guasto alla conduttura e non per inquinamento della falda acquifera che rifornisce il serbatoio di accumulo, è stato ripristinato con un intervento tecnico che ha permesso di riconsegnare un impianto efficiente e non a rischio. L’estate di quest’anno è stata caratterizzata da periodici interruzioni nella distribuzione dell’acqua potabile per “incidenti” negli impianti. I disagi, per fortuna, sono durati pochi giorni e la normalità nell’erogazione dell’acqua potabile su tutto il territorio comunale ha fatto tirare un sospiro di sollievo per abitanti e villeggianti.

