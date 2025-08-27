«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Usa, primo caso umano di verme mangia carne: scatta l’allarme sanitario
27 Ago 2025 09:16
Un parassita carnivoro che divora i tessuti vivi: è il verme a vite del Nuovo Mondo (New World screwworm), larva mangia carne che fino a oggi aveva colpito soltanto animali. Per la prima volta, è stato registrato un caso umano negli Stati Uniti.
Il Dipartimento della Salute del Maryland ha confermato che lo scorso 4 agosto un paziente rientrato da El Salvador è stato infettato. L’uomo è guarito e non ha trasmesso l’infezione ad altri, ma l’episodio ha riacceso le preoccupazioni delle autorità sanitarie, soprattutto per i possibili rischi sul bestiame.
Come agisce il verme mangia carne
Il parassita colpisce attraverso ferite aperte o non curate. Una mosca femmina depone centinaia di uova in una lesione; dopo 12 ore, le larve si schiudono e iniziano a nutrirsi del tessuto vivo, emettendo un odore fetido che attira altri insetti.
Non esiste una cura farmacologica diretta: la prevenzione e la rimozione tempestiva delle larve restano fondamentali. Secondo i CDC (Centers for Disease Control and Prevention), le infezioni non sono contagiose, ma possono risultare devastanti se non trattate.
Epidemie in America Centrale e Messico
Il caso del Maryland arriva mentre in America Centrale si registrano nuove epidemie tra uomini e animali. È qui che il verme a vite del Nuovo Mondo rimane endemico, minacciando di espandersi nuovamente a nord.
La Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato l’uso di emergenza di farmaci per prevenire e trattare le infestazioni negli animali.
La risposta degli Stati Uniti: mosche sterili per fermare l’invasione
Per contenere il rischio, il Dipartimento dell’Agricoltura Usa ha avviato un piano da 8,5 milioni di dollari: costruire in Texas un impianto per la produzione di mosche sterili, da rilasciare nell’ambiente con lo scopo di impedire la riproduzione del parassita.
La strategia non è nuova: proprio grazie al rilascio di mosche sterili negli anni ’60 e ’70 il verme mangia carne era stato quasi del tutto eradicato dal bestiame statunitense.
Veterinari e allevatori in allerta
L’American Veterinary Medical Association ha esortato veterinari e allevatori a controllare attentamente animali con ferite aperte, partorienti o sottoposti a procedure invasive come la marchiatura.
Phillip Kaufman, direttore del Dipartimento di entomologia alla Texas A&M University, ha rassicurato: «È un problema che abbiamo sconfitto una volta e che sconfiggeremo di nuovo».
Prospettive e rischi
Il rischio per la salute pubblica negli Stati Uniti è definito molto basso, ma l’allarme resta per la possibile diffusione tra il bestiame e le gravi conseguenze economiche che ne deriverebbero.
Il caso del Maryland ricorda come i parassiti emergenti possano rapidamente superare confini e continenti, riportando in primo piano vecchie minacce considerate sconfitte.
© Riproduzione riservata