Uno scuolabus elettrico al comune di Vittoria. I soldi della regione per un nuovo mezzo per gli studenti

Il comune di Vittoria avrà uno scuolabus elettrico. È stato acquistato grazie a un finanziamento regionale messo a disposizione dall’Assessorato ai Servizi sociali. In tutta la Sicilia sono stati finanziati cento scuolabus: uno tra questi è sato assegnato al comune di Vittoria.

Il nuovo mezzo, costato 75.000 euro, va ad aggiungersi agli altri sette scuolabus comunali, sette in tutto, che permettono di raggiungere le contrade più lontane di un territorio molto vasto e permettere ai bambini che abitano nelle periferie di raggiungere le scuole che frequentano.

“Questo nuovo mezzo rappresenta un passo avanti su due fronti essenziali – commenta l’assessore ai Servizi sociali, Francesca Corbino – su ambiente e salute, perchè è elettrico, non inquina e contribuisce a rendere la nostra città più pulita e più attenta al futuro. Grazie a questo mezzo faremo un passo avanti anche nel contrasto alla dispersione scolastica perché raggiungeremo i bambini che vivono nelle zone periferiche, garantendo loro il diritto allo studio e un accesso sicuro e quotidiano alla scuola”.

Il nuovo mezzo è già a disposizione del comune e si potrà utilizzarlo già nelle prossime settimane, prima della conclusione dell’anno scolastico.

© Riproduzione riservata