Uno Scicli distratto perde in trasferta, 3-1, con la Sommatinese

Un risultato, 3-1, che brucia, che tronca ogni speranza di ripresa in un campionato, quale quello di Promozione girone D, che si sta rivelando tutto in salita. E dire che la Sommatinese non era una squadra difficile da affrontare ma fra errori e distrazione è venuto meno quel risultato che tutti si attendevano. Lo Scicli, nella gara di ieri, al comunale di Sommatino ha fatto presenza solo per 15 minuti. Subito dopo il buio più nero. I cremisi si sono visti solo nel primo quarto d’ora. E’ stato in questo arco di tempo che Amore ha portato in vantaggio lo Scicli C. R. Dopo è stato tutto un declino: s’è vista una squadra mentalmente distratta ed i clamorosi errori in ogni reparto hanno fatto si che il Sommatino ribaltasse il risultato segnando addirittura tre reti in meno di un quarto d’ora con Torres e doppietta di Vaccaro, chiudendo così la prima frazione di gioco. Nella ripresa nessuna reazione dei cremisi che sembrano rimasti sul bus che li ha portati in trasferta. Per qualcuno oggi è stata più una scampagnata che un’importante gara di campionato.



Amarezza per il risultato finale di 3 a 1 per la Sommatinese.



Il DG Peppe Puglisi, al seguito della squadra, visibilmente contrariato ha dichiarato: “forse a qualcuno non è chiaro dei tanti sacrifici e di quello che la società mette a disposizione per organizzare una trasferta e per far sì che il gruppo squadra sia messo nelle migliori condizioni per poter affrontare la partita nel miglior modo possibile e nessuno si può permettere di indossare la maglia cremisi e giocare con sufficienza e avere un atteggiamento da gita scolastica – sono le parole di Peppe Puglisi – ieri, purtroppo, abbiamo regalato la partita. Abbiamo fatto male, per non dire malissimo. Siamo partiti bene e poi ci siamo sciolti, non credo che sia la mentalità giusta per affrontare una squadra, che non aveva nulla di più rispetto a noi. Spero che questa sconfitta possa essere da insegnamento per tutti, il lavoro e l’umiltà e l’approccio mentale sono gli ingredienti giusti per arrivare all’obbiettivo prefissato dalla società, la salvezza”.

Sabato 8 novembre lo Scicli ospiterà, al comunale “Ciccio Scapellato” il Gela nella settima giornata di Campionato.

Non dovrebbe essere un impegno difficile ma è necessario che venga mantenuta la barra diritta verso l’obiettivo salvezza non da bassa classifica. Il Gela, attualmente fanalino di coda con 2 punti in classifica, cercherà di fare risultato o si assicurarsi un pari come ha fatto con la gara di ieri con il Frigintini. Lo Scicli è fermo a 4 punti dopo le sei partite giocate: quattro le sconfitte, una vittoria ed un pari. Troppo poco per una squadra su cui la società ha investito molto con innesti che hanno richiesto sforzi economici.

