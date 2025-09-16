Università a Ragusa: iscrizioni aperte fino al 30 settembre 2025 per cinque corsi di laurea

L’Assessore all’Università del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, ha ricordato che le iscrizioni ai cinque corsi di laurea attivi a Ragusa scadranno il 30 settembre 2025. L’offerta formativa, sempre più apprezzata, unisce innovazione, apertura internazionale e forte legame con il territorio, confermando Ragusa come polo universitario dinamico e in crescita.

Gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei

Il corso di laurea in Gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei, unico nel panorama nazionale, ha registrato risultati incoraggianti nel primo anno.

Offre tre percorsi curriculari: produzione e gestione degli animali di allevamento, coltivazioni in ambiente protetto, frutticoltura mediterranea.

Un percorso pensato per formare professionisti capaci di affrontare le sfide della sostenibilità agricola e valorizzare le peculiarità del territorio mediterraneo.

Mediazione linguistica e interculturale

Il corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale (triennale e magistrale) propone lo studio di ben sette lingue straniere (arabo, cinese, francese, giapponese, inglese, spagnolo, tedesco) oltre alla LIS – Lingua dei Segni Italiana.

Ad accesso libero, senza test di ammissione, è oggi uno dei percorsi più richiesti dal mondo del lavoro, grazie alla forte domanda di mediatori linguistici e culturali.

Scienze motorie

Il corso di laurea in Scienze motorie si svolge presso la Scuola regionale dello sport di Ragusa, che mette a disposizione numerose strutture sportive, configurandosi come una vera cittadella dello sport.

Forma professionisti esperti nella progettazione, conduzione e gestione di attività motorie e sportive, finalizzate allo sviluppo e al benessere psicofisico.

Management Imprese Economia sostenibile

Il corso di laurea in Management Imprese Economia sostenibile ha già visto i primi laureati al termine del triennio. Si distingue per il forte raccordo con le aziende locali e per l’attenzione a settori strategici come la green economy e la blue economy, ambiti in costante crescita e ricchi di opportunità occupazionali.

Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione

Infine, la laurea magistrale in Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione approfondisce due lingue straniere a scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, cinese, giapponese e LIS, con approccio interculturale e multidisciplinare. Accanto alle competenze linguistiche, offre insegnamenti storici, geografici e letterari, aprendo prospettive professionali in ambito comunicativo, formativo e interculturale.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito della Struttura Didattica Speciale di Ragusa www.sdsragusa.unict.it

© Riproduzione riservata