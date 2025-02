Un’altra auto in fiamme a Pozzallo. Indagano i carabinieri

Quattro auto in tre incendi. Questi i numeri nelle due ultime settimane. Oggi gli unici dati certi sono l’utilitaria ridotta in carcassa e l’esclusione che l’incendio sia collegato a quelli precedenti che si sono registrati nella cittadina marinara nelle due ultime settimane. Ad andare in fiamme una utilitaria e pare, dai primi sommari rilievi, che non sarebbe legata ad azione dolosa. Questo deriverebbe dal sopralluogo dei vigili del fuoco del Distaccamento di Modica intervenuti sul posto subito dopo che è scattato l’allarme.

L’incendio non si è registrato nella stessa via dei precedenti.

L’episodioè accaduto in un’altra parte della città nella notte appena trascorsa. A dare l’allarme gli abitanti della zona. Una zona della città dove pare non ci siano le telecamere utili ad aiutare nelle indagini semmai si dovesse pensare ad un’azione dolosa. A parte il fatto che non ci sia un legame con gli altri due incendi in cui si sono registrati i danneggiamenti di tre auto non si sa nulla. I carabinieri della Compagnia di Modica ed i colleghi della Stazione di Pozzallo non vanno oltre, assicurano la mancanza di una correlazione con i precedenti incendi in pieno centro cittadino. Sale, con quello della notte scorsa, a quattro il numero delle auto distrutte dalle fiamme a Pozzallo. Sarà casualità? Sarà capacità a nascondere le prove che potrebbero portare al dolo? Sarà l’azione di un serial piromane? O l’aria umida del mare che porta ad improvvisi corto circuiti. Sempre e puntualmente di notte con la gente che non manca di preoccuparsi per il clima di non serenità che si coglie nella cittadina marinara.

A seguito di questo ennesimo episodio, il Sindaco Roberto Ammatuna ha chiesto al Prefetto la convocazione di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per tranquillizzare tutta la comunità pozzallese.

