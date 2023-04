Una via di Ragusa sarà intitolata al pittore Giuseppe Giuliani “Aramis”

Una strada di Ragusa, la via 509, ubicata in contrada Mangiabove, nelle immediate vicinanze di Marina di Ragusa, lungo la SP. 25, sarà intitolata alla memoria dell’artista ragusano Giuseppe Giuliani, in arte Aramis.

Nato a Ragusa il 26 maggio 1940 e deceduto il 3 dicembre 2011, Giuseppe Giuliani, ceramista e interprete di splendide composizioni di natura morta, negli ultimi anni aveva trasferito su tegole e dipinti la sua grande capacità di leggere e raccontare il territorio ibleo. Ha ricevuto molteplici riconoscimenti per le sue opere artistiche da parte di pittori, critici e studiosi. Alcune delle sue opere pittoriche hanno trovato spazio nei musei delle città di Sydney e Melbourne in Australia. Ha collaborato attivamente con l’associazione “Ragusani nel mondo”. (la foto si riferisce ad uno degli eventi)

Le sue composizioni fanno bella mostra presso i vari club siciliani e nelle case di parecchi iblei residenti in ogni parte del mondo. I paesaggi ragusani e gli antichi mestieri sono il motivo predominante delle sue opere che rappresentano una finestra aperta sulla terra d’origine per i tanti che hanno lasciato la propria terra natia. La cerimonia di intitolazione si svolgerà mercoledì 12 aprile alle 16.