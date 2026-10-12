Turismo in provincia di Ragusa, quasi 600 mila presenze nell’estate 2026: famiglie protagoniste

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Oltre 585mila pernottamenti e quasi 146mila arrivi tra giugno e agosto 2026 a Ragusa, Modica, Scicli e Santa Croce Camerina. È il primo bilancio dell’Osservatorio Enjoy Barocco del GAL Terra Barocca, elaborato attraverso PayTourist. Famiglie e gruppi generano quasi l’87% delle presenze, mentre due pernottamenti su tre riguardano italiani. Il quadro resta provvisorio: non tutte le strutture hanno aderito alla piattaforma e alcune comunicazioni devono essere allineate. Ispica, quinto comune della destinazione, non è compresa perché non utilizza ancora il sistema. I numeri non rappresentano quindi il consuntivo definitivo dell’estate.

Ragusa guida, a Scicli soggiorni più lunghi

Gli arrivi registrati sono 145.946: Ragusa ne conta 86.687, Modica 39.111, Scicli 17.745 e Santa Croce Camerina 2.403. Le presenze, ossia le notti trascorse nelle strutture, raggiungono quota 585.188: 355.203 a Ragusa, 120.702 a Modica, 97.221 a Scicli e 12.062 a Santa Croce Camerina. La permanenza media è di quattro notti. Scicli trattiene gli ospiti più a lungo, con 5,5 notti, seguita da Santa Croce Camerina con cinque; Modica si ferma a 3,1. Le famiglie rappresentano il 52,9% dei pernottamenti, i gruppi il 33,8%. Il 67% delle presenze è italiano; tra gli stranieri prevalgono tedeschi, britannici e francesi. Scicli registra la quota internazionale più alta, mentre Santa Croce Camerina presenta la maggiore incidenza italiana, pari al 77%. Gli hotel raccolgono il 39,6% delle prenotazioni, davanti ad affitti brevi e case vacanza. A Modica gli alberghi raggiungono il 60%; a Santa Croce prevalgono affitti brevi e agriturismi.

Confronto con il 2025 ancora parziale

Le presenze finora rilevate equivalgono al 94% di quelle registrate dall’Istat nell’estate 2025 negli stessi quattro comuni. Gli arrivi sono sostanzialmente allineati. Non basta però per parlare di crescita o calo: il confronto accosta sistemi diversi e risente della copertura incompleta delle strutture nel 2026, soprattutto a Scicli e Santa Croce Camerina. Dai questionari emerge una forte propensione a consigliare la des tinazione: nel 2026 il Net Promoter Score raggiunge +69,5 su 1.634 risposte valide. Restano criticità su pulizia e parcheggi, segnalate da una parte degli ospiti. Anche questo risultato va contestualizzato: le risposte sono concentrate soprattutto a Ragusa e non rappresentano uniformemente tutti i comuni della destinazione.

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