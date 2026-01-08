Una sfida che è valsa una vittoria. La Meerkat Scicli batte Giarre nella prima gara del 2026

Il campionato di serie C, in questo 2026, è iniziato mettendo in saccoccia una bella vittoria, 67-61 in favore degli sciclitani. I ragazzi del presidente Paolo Ficili hanno aperto il nuovo anno con una vittoria che vale oro nella corsa ai play-out contro una diretta concorrente. E’ stata una gara intensa e combattuta con la squadra del coach Magagnoli che ha superato gli ospiti per 67-61 raggiungendoli in classifica a quota 6 punti. La partita, dal punteggio basso, è stata nervosa anche dal punto di vista fisico con una continua lotta su ogni pallone ed una grande intensità difensiva da entrambe le parti. L’avvio fulminante degli ospiti con un break di 7-0 non ha fatto disperare i padroni di casa che ancora una volta hanno giocato al PalaPadua di Ragusa impossibilitati a calcare il Geodetico di Jungi per l’assenza del parquet conforme ai dettati logistici della serie C. La Meerkat Scicli ha preso in mano il match rimanendo sempre avanti sul tabellone pur senza riuscire mai a chiuderlo definitivamente, grazie alla capacità di Giarre di rientrare dopo ogni strappo. A guidare gli sciclitani è stata la grande esperienza di capitan Sorrentino, protagonista assoluto con 22 punti, frutto di 6 triple e di 4 tiri liberi decisivi nel finale. Da sottolineare anche la prova di grande sacrificio di Goi, prezioso su entrambi i lati del campo, e la costante crescita di Derick, autore di un’eccellente prestazione difensiva impreziosita da alcune giocate ciniche in attacco. Per il Giarre ha spiccato Elia, miglior realizzatore con 16 punti. Grazie a questo successo, la Meerkat aggancia a 6 punti non solo il Basket Giarre, ma anche la PGS Catania e il Basket Siracusa. Proprio quest’ultima squadra siracusana sarà la prossima avversaria dei bianconeri. Una garà che si giocherà in trasferta con una sfida cruciale per il cammino verso la salvezza.

Tabellino: Sorrentino 22, Goi 12, Burt 10, Agbara 6, Derick 6, Taino 5, Garavini 4, Lonatica 2, Manenti, Giannone n.e., Statello n.e., Sammito n.e.

