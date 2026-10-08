Una serata al pianoforte: oggi recital a Scicli e domenica Chopin “contro” Debussy

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Stasera e domenica 11 ottobre alle ore 19.00, la Chiesa della Consolazione a Scicli ospita due appuntamenti: il “Piano Recital” di Federico Scrofani e “Chopin vs. Debussy” con Sebastiano Brusco. Il festival è organizzato da LUOGOCOMUNE in collaborazione con Triskele, con la direzione artistica di Gaetano Adorno.

Il “Filinona Festival – Music & Performing Arts” entra nel suo ultimo mese di programmazione. Si parte oggi, giovedì 8 ottobre, con il “Piano Recital” interpretato da Federico Scrofani. Formatosi al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania con Maria Pia Tricoli, Scrofani ha conseguito nel 2021 il diploma accademico di primo livello e nel 2023 quello di secondo livello, entrambi con il massimo dei voti e la lode. Ha ottenuto primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali e ha seguito masterclass con Bruno Canino e Franco Scala, oltre che con un pianista di casa nel jazz come Stefano Bollani.

Domenica 11 ottobre sarà invece la volta di Sebastiano Brusco con “Chopin vs. Debussy”. Romano di origine, diplomato al Conservatorio Morlacchi di Perugia con Valentino Di Bella, si è perfezionato con Ennio Pastorino, allievo di Arturo Benedetti Michelangeli, e con Aldo Ciccolini. Da solista ha suonato, fra le altre orchestre, con I Solisti Veneti e con l’Orchestra Verdi di Milano, lavorando con direttori come Riccardo Chailly e Claudio Scimone.

Il confronto annunciato dal titolo ha un antefatto nella biografia di Debussy. Da bambino, prima dell’ammissione al Conservatorio di Parigi, aveva studiato con Antoinette Mauté de Fleurville, che diceva di essere stata allieva di Chopin. Più di quarant’anni dopo, nell’estate del 1915, mentre curava per l’editore Durand la revisione delle opere di Chopin, scrisse i dodici Études: esitò tra Couperin e Chopin, poi li dedicò “à la mémoire de Frédéric Chopin”.

Anche la data ha una sua storia chopiniana. L’11 ottobre 1830, al Teatro Nazionale di Varsavia, Chopin tenne il suo concerto d’addio e presentò al pubblico il nuovo Concerto in mi minore; tre settimane più tardi partì per l’Austria, e in Polonia non sarebbe più tornato. A dirigere l’orchestra quella sera c’era Carlo Evasio Soliva, compositore piemontese trasferitosi a Varsavia nel 1821. Porta il suo nome il concorso internazionale di Casale Monferrato, sua città natale, che Brusco ha vinto nel 1998.

I concerti si tengono nella Chiesa della Consolazione a Scicli con inizio alle 19.00.

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