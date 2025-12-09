“Una noche de Tango”: il Quartetto Fancelli incanta Ragusa con ritmi e passione

Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 20.30, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà “Una noche de Tango”, il concerto del prestigioso Quartetto Fancelli, appuntamento imperdibile della 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”. L’ingresso del pubblico sarà consentito a partire dalle ore 20.00.

Sul palco si esibiranno Daniela Rossi al violino, Federico Francucci al contrabbasso, Massimo Santostefano alla fisarmonica e bandoneon e Ettore Chiurulla al pianoforte, quattro musicisti uniti dall’affinità artistica e dall’ispirazione alla figura di Luciano Fancelli, celebre fisarmonicista e compositore. Il concerto proporrà un programma interamente dedicato al tango argentino, tra atmosfere magnetiche, melodie struggenti e ritmi infuocati, reinterpretati con sensibilità contemporanea.

«Il tango del Quartetto Fancelli non è soltanto musica: è un racconto di vita, di emozioni sospese, di passioni che si accendono e si trasformano — afferma Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna — Sarà una serata intensa e vibrante, in cui la tradizione del tango incontrerà la poetica della nostra programmazione».

Il Quartetto Fancelli, tra le realtà più apprezzate nel panorama nazionale, ha collaborato con artisti del calibro di Michele Placido, David Riondino, Gigi Proietti e molti altri, ricevendo composizioni originali dedicate e partecipando a importanti produzioni televisive come “Don Matteo”, “Che Dio ci aiuti” e “Un passo dal cielo”. Il loro virtuosismo e l’intensità interpretativa rendono ogni concerto un’esperienza unica e coinvolgente. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 2993208 (anche WhatsApp), scrivere a associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito ufficiale www.melodicaweb.it.

