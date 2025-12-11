Una giovane di Scoglitti su “L’Eredità” su RaiUno. Vera Martinez protagonista nella puntata del 16 dicembre

Una giovane donna di Scoglitti su RaiUno. Vera Martinez, 33 anni, parteciperà alla trasmissione “L’Eredità”, condotto da Marco Liorni nella fascia preserale. Il programma inizierà alle 18,35.

Laureata in Beni culturali, lavora nel settore della vendita di articoli sportivi a Vittoria. Vera, fin da piccola, sognava di partecipare a questa trasmissione. Era uno dei suoi giochi da bambini.

È stato il papà, Giovanni, luogotenente dei carabinieri in pensione, a iscrivere alla trasmissione proponendo la partecipazione della figlia. A sorpresa, è stata selezionata per la trasmissione. Vera sarà una delle concorrenti della puntata in onda nella puntata del 16 dicembre.

La notizia della ormai imminente puntata che vedrà protagonista la giovane scoglittiese si è diffusa nella frazione e ha fatto crescere l’attesa tra tutti.

© Riproduzione riservata