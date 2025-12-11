L’ASP di Ragusa ha conferito l’incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa di Oculistica al dottor Maurizio Parisi, a seguito di una procedura selettiva per titoli e colloquio. La nomina avrà durata quinquennale e consolida un percorso professionale iniziato nel 1991 all’interno della stessa struttura, dove Parisi ha ricoperto anche il ruolo di Direttore facente […]
Una giovane di Scoglitti su “L’Eredità” su RaiUno. Vera Martinez protagonista nella puntata del 16 dicembre
11 Dic 2025 15:55
Una giovane donna di Scoglitti su RaiUno. Vera Martinez, 33 anni, parteciperà alla trasmissione “L’Eredità”, condotto da Marco Liorni nella fascia preserale. Il programma inizierà alle 18,35.
Laureata in Beni culturali, lavora nel settore della vendita di articoli sportivi a Vittoria. Vera, fin da piccola, sognava di partecipare a questa trasmissione. Era uno dei suoi giochi da bambini.
È stato il papà, Giovanni, luogotenente dei carabinieri in pensione, a iscrivere alla trasmissione proponendo la partecipazione della figlia. A sorpresa, è stata selezionata per la trasmissione. Vera sarà una delle concorrenti della puntata in onda nella puntata del 16 dicembre.
La notizia della ormai imminente puntata che vedrà protagonista la giovane scoglittiese si è diffusa nella frazione e ha fatto crescere l’attesa tra tutti.
