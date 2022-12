Una domenica da bomber. Il ritorno di Impellizzeri sul campo del Modica Calcio. Questa domenica 18 dicembre

Una bella sorpresa per i tifosi del Modica Calcio e per tutti gli appassionati. C'è infatti da segnare un graditissimo ritorno per questa domenica 18 dicembre con una bellissima sorpresa. Ritorna infatti il bomber Gianluca Impellizzeri che ha fatto parte della storia del Modica Calcio, tanto da essere stato soprannominato il Re Leone. Torna sul campo del Modica per un giro-tributo, prima della partita Modica – Igea Virtus in quella che sarà l'ultima giornata del campionato per quanto riguarda il girone d'andata.





















Impellizzeri ha accettato di essere presente perchè ci sarà un bel momento amarcord con una coreografia preparata dai tifosi per ricordare e celebrare i personaggi storici del Modica Calcio. Insomma più motivi per andare allo stadio e sostenere la squadra modicana.