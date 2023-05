Un piano per il commercio temporaneo su aree pubbliche destinato ai mesi estivi. Nove i posteggi individuati a Ispica

Nove le postazioni che la giunta Leontini ha deliberato fra la periferia della città di Ispica e Santa Maria del Focallo. Il provvedimento arriva alle porte della imminente stagione estiva quando la costa ispicese si popola di villeggianti e turisti ai quali si intende dare una giusta risposta alle loro esigenze quotidiane di acquisto di beni di prima necessità. Un provvedimento che segue l’andamento degli anni passati quando sono state individuate delle aree pubbliche dove insediare in via temporanea dei posteggi per il commercio temporaneo. Ciò nell’attesa che l’Amministrazione comunale prima ed il consiglio comunale dopo provvedano ad una rivisitazione complessiva del commercio in aree pubbliche; rivisitazione che deve passare necessariamente da un confronto con la città e con le organizzazioni di categoria per una adeguata concertazione fra le parti.

Nove i posteggi temporanei individuati, tutti per una superficie di 12 metri quadrati.

In contrada Garzalla nei pressi del cimitero, sulla strada comunale per Pachino adiacente il muro Asca, sulla via del Villaggio due i posteggi previsti sul lato sinistro della strada, su viale Kennedy altri due sul lato destro, due posteggi anche in via Maresud ed uno in via Ucca Marina sul lato destro. I posteggi saranno operativi tutti i giorni la settimana tranne per i due di via del Villaggio che il mercoledì saranno chiusi. Il provvedimento che ha carattere di temporaneità è spiegato con il fatto che “occorre poter far fronte ad alcune esigenze contingibili ed urgenti rappresentate dalla richiesta di diversi operatori commerciali di utilizzo di aree pubbliche in massima parte già storicamente individuate. Si parte, ora, con le richieste degli operatori per l’assegnazione dei posteggi da rendere operativi nel più breve tempo possibile.