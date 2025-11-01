Un nuovo asilo ad Acate. Costa oltre un milione di euro

Acate investe sul futuro dei più piccoli. Con la consegna dei lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale in Largo Chambly, la città compie un passo decisivo nel campo dei servizi educativi.

L’intervento, finanziato grazie al *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)* per un importo complessivo di *oltre un milione di euro (1.008.000 euro)*, rappresenta un investimento strategico per le famiglie e per l’intera comunità.

“*Oggi ad Acate si respira profumo di futuro* – ha dichiarato il sindaco *Gianfranco Fidone* –. Questo non è solo un cantiere che si apre, ma un patto che chiudiamo con le nuove generazioni”. Il primo cittadino ha sottolineato come l’amministrazione abbia puntato con determinazione sulla qualità e sulla sicurezza di un’infrastruttura moderna e funzionale, in grado di rispondere a un’esigenza sentita da tempo.

Il nuovo asilo sarà *una struttura educativa all’avanguardia*, progettata per offrire spazi accoglienti, sicuri e sostenibili, nel rispetto dei più recenti standard ambientali ed energetici. I lavori seguiranno un *cronoprogramma* che prevede il completamento e l’apertura entro il *2026*.

Fidone ha voluto ringraziare l’intera *Giunta comunale* e gli *Uffici tecnici* per l’impegno profuso nell’intercettare e concretizzare il finanziamento, sottolineando come il progetto rappresenti “una pietra miliare per la comunità di Acate e un segno concreto di fiducia nel futuro”.



