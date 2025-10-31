“Un mentore, un amico, un esempio”: Ragusa ricorda Gianni Molè a cinque anni dalla scomparsa

Un ricordo che resta vivo, scolpito nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato. Nel giorno del quinto anniversario della scomparsa di Gianni Molè, avvenuta il 31 ottobre 2020 a causa del Covid-19, la segreteria provinciale di Assostampa Ragusa ha voluto ricordare la figura del collega con parole di profonda commozione.

“Un giornalista a tutto tondo – ricorda Sonia Iacono, segretaria provinciale di Assostampa Ragusa – Gianni è stato un grande professionista, impegnato con dedizione nel sindacato della nostra categoria, facendone la sua ragione di vita. La sua passione e il suo impegno hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del giornalismo non soltanto ragusano, formando tantissimi colleghi che grazie a lui hanno potuto crescere professionalmente. Gianni non era solo un giornalista, ma un mentore, un amico e un esempio di professionalità e umanità”.

Molè, giornalista stimato e apprezzato per la sua competenza, la sua disponibilità e il suo costante impegno al servizio dell’informazione, resta una figura di riferimento per la comunità giornalistica iblea e siciliana.

A cinque anni dalla sua scomparsa, il suo esempio continua a ispirare chi ogni giorno sceglie questo mestiere con la stessa passione e con il senso etico che hanno sempre contraddistinto il suo modo di fare giornalismo.

© Riproduzione riservata