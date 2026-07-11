Un gesto intimidatorio: le indagini sull’attentato incendiario di via Roma a Vittoria

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Un attentato. Un gesto intimidatorio. È questa la pista seguita dagli inquirenti per far luce sull’episodio che si è verificato alle 5 di questa mattina a Vittoria, ai danni del negozio di abbigliamento Serpy in via Roma.

Le modalità dell’accaduto lasciano pochi dubbi sulla matrice dolosa del gesto. Il fuoco è stato appiccato all’esterno del locale e i vigili del fuoco hanno trovato tracce evidenti che fanno pensare al dolo. Nessun impianto elettrico, nessun possibile corto circuito. Le fiamme hanno interessato la porta d’ingresso e hanno danneggiato le pareti e una vettura parcheggiata all’esterno. Ma non sono penetrate all’interno del locale. I mobili e l’arredo del negozio, così come gli abiti della collezione in vendita, non sono stati danneggiati.

Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dal sostituto procuratore di turno, Marco Rota.

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