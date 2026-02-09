Tutte sul podio le squadre della ASD Artistica Scicli nelle prove di Ragusa

Un successo, frutto di intenso lavoro, di grande dedizione e di un amore che supera lo spirito sportivo in sé. Ieri, alla prima prova regionale del Campionato Silver LA / LA3 base e avanzato / LB3, preparatori ed atleti hanno vissuto una giornata intensa, piena di emozioni e di grandi soddisfazioni. Con la squadra LA è stato conquistato il secondo posto (a soli 0,15 dalla prima). Primo posto invece per la squadra LA3 Avanzato; sempre primo posto per la squadra LA3 Base e stesso risultato per la squadra LB3 Base. Ecco le squadre che hanno non solo ben figurato alle gare di Ragusa ma che hanno portato a casa importanti risultati.

LA3 AVANZATO era composta da Matilde Fargione, Ilenia Portelli, Alice Scarfó, Elajda Sina, Sofia Zagarini. LA BASE era composta da Carlotta Ballaera, Nina Buscema, Giulia Di Rosa, Clizia Ficili, Dafne Ficili. LA3 BASE da Noemi Basile, Vanda Bufardeci, Rebecca Burletti, Alice Carpinteri, Nicoletta Scala. LB3 BASE da Aurora Caia, Mariavittoria Mallia, Gisella Paolino, Greta Verdirame.





“Le nostre squadre sono scese in campo con grinta ed eleganza e tutte e quattro sono salite sul podio: un risultato che ci rende davvero felici e orgogliosi, frutto del lavoro e dell’impegno che, passo dopo passo, stanno dando i loro frutti – commenta la società sportiva – un applauso speciale alle bambine che hanno affrontato la loro prima gara federale: nonostante l’emozione, hanno eseguito l’esercizio con sicurezza, successo ed eleganza. Complimenti a tutte! Orgoglio, passione e tanto cuore. Avanti così!”.

