Truffe di Natale, allarme in Sicilia: boom di raggiri online e phishing

Il periodo delle festività natalizie si conferma terreno fertile per un preoccupante incremento delle truffe ai danni dei consumatori, favorito dall’aumento degli acquisti online, dal boom delle spedizioni e dalla diffusione dei pagamenti digitali. A lanciare l’allarme è il Codacons, che segnala un fenomeno in rapida espansione su tutto il territorio siciliano.

Secondo le segnalazioni raccolte dall’associazione, le modalità di raggiro risultano sempre più sofisticate e credibili. Tra i casi più frequenti emergono i finti messaggi relativi a pacchi in consegna, comunicazioni fraudolente che imitano corrieri e piattaforme di e-commerce, oltre a email e SMS di phishing bancario progettati per sottrarre dati sensibili e credenziali di accesso.

Preoccupa anche la diffusione di siti web clone, che propongono sconti apparentemente imperdibili su prodotti di largo consumo, inducendo gli utenti a inserire informazioni personali e bancarie. In crescita, inoltre, le attivazioni non richieste di servizi e abbonamenti, spesso accompagnate da addebiti improvvisi e difficili da contestare. Le vittime più esposte restano anziani e soggetti vulnerabili, destinatari di raggiri mirati che fanno leva su urgenza e paura.

Il Codacons invita i cittadini a mantenere alta l’attenzione, raccomandando di verificare sempre l’identità del mittente, diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose e non fornire mai dati personali o bancari tramite messaggi o posta elettronica. Un appello che diventa ancora più urgente durante il periodo natalizio, quando la fretta e la fiducia possono trasformarsi in alleati dei truffatori.

Per segnalazioni e richieste di assistenza, i consumatori possono contattare il Codacons scrivendo all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com o tramite WhatsApp al numero 371 5201706. Le segnalazioni consentono all’associazione di monitorare il fenomeno e attivare iniziative concrete di tutela a difesa dei cittadini.

