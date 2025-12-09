Travolto e ucciso dal crollo di un muro a Pedalino: c’è un rinvio a giudizio

Era il 30 novembre del 2023 quando vennero chiamati i soccorsi. Intorno alle 18 il crollo di un muro che delimitava due proprietà in contrada Cicogne a Pedalino travolse e uccise un pensionato, Giovanni Re, 71 anni. Stava effettuando dei lavori in un podere. I Vigili del Fuoco di Ragusa intervenuti sul posto, con l’ausilio di un mezzo meccanico messo a disposizione da privati, estrassero l’anziano ormai privo di vita, dalle macerie. Venerdì, un coetaneo della vittima, individuato quale committente dei lavori, difeso dall’avvocato Daniele Scrofani, è stato rinviato a giudizio dal gup Ivano Infarinato, per omicidio colposo. La famiglia della vittima si è costituita parte civile attraverso gli avvocati Nunzio Citrella e Salvatore Citrella. La prima udienza è stata fissata davanti al giudice monocratico a marzo del prossimo anno.

