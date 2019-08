Tragico incidente a Messina, muore una giovane di 14 anni anni, Aurora De Domenico - Ragusa Oggi

Tragico incidente a Messina, muore una giovane di 14 anni anni, Aurora De Domenico

Avrebbe compiuto 15 anni tra qualche settimana, ma la vita di Aurora De Domenico è stata improvvisamente spezzata dall’ennesimo incidente stradale che si verifica in Sicilia. La ragazza è morta nella serata di ieri, venerdì 23 agosto, a Messina dopo lo scontro tra un’auto e lo scooter sul quale viaggiava, guidato dal fratello, per cause che sono ancora in via di accertamento. Poco dopo le 20, una Peugeot 206, ha impattato frontalmente in via Consolare Pompea contro una Honda Cp 125 R, che è stata sbalzata contro un palo della luce, dopo che la vettura aveva effettuato un tentativo di inversione di marcia. Dopo lo schianto, i due ragazzi sono finiti sull’asfalto e le condizioni della ragazza sono apparse subito critiche. Trasferita d’urgenza al Policlinico, per lei tuttavia non c’è stato nulla da fare. Andata in arresto cardiaco, i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Ferito Alberto, il fratello di 17 anni della vittima che guidava il mezzo, trasportato all’ospedale Papardo: per lui diversi traumi, ma non è in pericolo di vita.

Il conducente della macchina, un ragazzo di 20 anni, risulterebbe illeso e sarebbe stato sottoposto ad alcoltest. Il pm Roberto La Speme ha aperto un’inchiesta per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, ma al momento c’è il massimo riserbo. Sotto choc tutta la comunità locale.

Foto: Gazzetta del sud