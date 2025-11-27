Tragedia in un supermercato di Arizza: 59enne muore per malore improvviso

Il malore ieri poco dopo mezzogiorno all’interno del supermercato Coop di contrada Arizza sulla litoranea Donnalucata-Cava d’Aliga. Oggi pomeriggio i funerali. Giuseppe Voi 59 anni celibe (solo da dieci minuti erano passate le 12) era vicino al banco della macelleria quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Immediati i soccorsi. All’interno del supermercato c’era un medico che si è prodigato per rianimare l’uomo mentre nell’arco di brevissimo tempo è arrivata l’equipe medicalizzata del 118 che ha tentato ancora la rianimazione. L’uomo è morto per arresto cardiaco. Sul posto i carabinieri della Stazione di Donnalucata che hanno espletato le procedure di rito per consegnare, con in mano il referto medico del decesso per cause naturali, la salma alla famiglia. Giuseppe Voi viveva con il padre in una casa di contrada “Scalamarina” poco lontano dal supermercato Coop di Arizza. La madre era morta lo scorso anno.

