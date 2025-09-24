Ad Acate sarà aperto un nuovo Punto Prelievi che verrà inaugurato venerdì 26 settembre alle ore 9, nei locali del Poliambulatorio di piazza Matteotti 69. La nuova postazione permetterà agli utenti di effettuare esami ematochimici direttamente in città, senza la necessità di spostarsi verso altre strutture della provincia. L’iniziativa rientra nel percorso di riorganizzazione territoriale […]
Tragedia a Caucana: il nonno di Raffaele Sallemi ringrazia per la vicinanza dopo la morte del nipotino di 2 anni
24 Set 2025 09:59
È un video breve ma carico di emozioni quello pubblicato sui social da Raffaele Sallemi, nonno del piccolo Raffaele Sallemi, il bimbo di appena 2 anni morto tragicamente il 21 agosto annegando in una piscina prefabbricata nella villa di famiglia.
La tragedia, che ha sconvolto la comunità di Caucana e l’intera provincia di Ragusa, continua a lasciare un vuoto immenso. Con voce rotta dalla commozione, il nonno ha scelto di rivolgere un messaggio di ringraziamento pubblico a quanti, in questo mese di dolore, hanno mostrato sostegno e vicinanza alla famiglia. “È la prima ripresa della mia vita, non sono preparato a queste cose – ha dichiarato il nonno – Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine in questa tragedia che stiamo vivendo, io e tutta la mia famiglia. Con il vostro silenzio avete contribuito in modo spettacolare.”
Il video è stato condiviso sulla pagina ufficiale dell’ azienda di famiglia, come segno di gratitudine verso chi ha rispettato il dolore con discrezione e sensibilità.
