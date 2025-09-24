Tragedia a Caucana: il nonno di Raffaele Sallemi ringrazia per la vicinanza dopo la morte del nipotino di 2 anni

È un video breve ma carico di emozioni quello pubblicato sui social da Raffaele Sallemi, nonno del piccolo Raffaele Sallemi, il bimbo di appena 2 anni morto tragicamente il 21 agosto annegando in una piscina prefabbricata nella villa di famiglia.

La tragedia, che ha sconvolto la comunità di Caucana e l’intera provincia di Ragusa, continua a lasciare un vuoto immenso. Con voce rotta dalla commozione, il nonno ha scelto di rivolgere un messaggio di ringraziamento pubblico a quanti, in questo mese di dolore, hanno mostrato sostegno e vicinanza alla famiglia. “È la prima ripresa della mia vita, non sono preparato a queste cose – ha dichiarato il nonno – Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine in questa tragedia che stiamo vivendo, io e tutta la mia famiglia. Con il vostro silenzio avete contribuito in modo spettacolare.”

Il video è stato condiviso sulla pagina ufficiale dell’ azienda di famiglia, come segno di gratitudine verso chi ha rispettato il dolore con discrezione e sensibilità.

