Traffici portuali in crescita: boom a Pozzallo nel primo semestre 2025

Il porto di Pozzallo si conferma uno snodo strategico per l’economia della Sicilia orientale. Nel primo semestre del 2025, i dati diffusi dall’Autorità di Sistema portuale della Sicilia orientale parlano chiaro: il traffico merci complessivo del sistema è cresciuto del 50,8% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Un risultato trainato in larga parte dall’ingresso del porto di Siracusa (con la rada di S. Panagia) e dall’incremento delle rinfuse liquide, ma anche Pozzallo recita un ruolo da protagonista grazie al notevole incremento delle rinfuse solide, che segnano un +14% nel semestre.

Pozzallo cresce con le rinfuse solide

Il porto pozzallese, nei primi sei mesi del 2025, ha movimentato circa 265mila tonnellate di rinfuse solide (merci allo stato solido, non imballate e trasportate in grandi quantità, come minerali, grano,

carbone, cemento, sale), confermandosi tra gli scali più dinamici e in crescita.

Container e crociere in aumento

Oltre alle rinfuse, crescono anche i numeri legati ai container: Pozzallo ha ormai raggiunto quota 5.000 Teu, contribuendo all’aumento complessivo del 27,9% registrato dal sistema portuale dopo lo spostamento del terminal container da Catania ad Augusta.

Importante anche il settore crocieristico: il numero di passeggeri è raddoppiato rispetto al 2024, grazie sia all’ingresso dello scalo siracusano, sia al +35% fatto registrare dal porto di Catania.

Una rete portuale sempre più centrale

“Nonostante la presenza di cantieri e lavori di manutenzione straordinaria – ha dichiarato il presidente Francesco Di Sarcina – le cifre confermano un’ottima condizione di salute del sistema portuale, frutto di una riorganizzazione e di una forte sinergia tra gli scali”.

Il porto di Pozzallo, con la sua crescita significativa nelle rinfuse solide e nei container, dimostra di essere una risorsa chiave per l’intera Sicilia orientale, rafforzando la centralità della regione negli scambi commerciali del Mediterraneo e offrendo un contributo sempre più rilevante al sistema Paese.

