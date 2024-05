Divieto di balneazione nella zona antistante il porto di Pozzallo

L’ordinanza è del sindaco Roberto Ammatuna e chiude alla balneazione un tratto di 1.500 metri. Tutto fa capo al Decreto dell’Assessorato regionale alla Salute con il quale nello scorso mese di marzo sono stati disposti i tempi di balneazione oltre che le aree in cui essa si può esercitare. Da qui, quindi, il provvedimento del primo cittadino pozzallese con il quale viene interdetto il tratto di 1.500 metri ricadente ad est e ad ovest del porto nella riviera pozzallese.

SI ATTENDONO ANALOGHI PROVVEDIMENTI

Si attendono, ora, analoghi provvedimenti per quanto riguarda la balneazione nei pressi dei porti di Scoglitti, Punta Secca, Marina di Ragusa e Donnalucata come conseguenza al Decreto assessoriale che và in applicazione nei prossimi quattro mesi, quelli propri della stagione estiva. Saranno i sindaci delle città in cui ricadono le strutture portuali ad emanare le loro ordinanze riferite alla grandezza degli approdi che ricadono nei loro territori costieri.

© Riproduzione riservata