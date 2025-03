Tonfo casalingo del Modica nello scontro al vertice. Il Milazzo riagguanta la vetta

di Francesca Cabibbo – È durata appena due settimane la permanenza del Modica in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza, girone B. Questo pomeriggio la squadra rossoblu è stata sconfitta dal Milazzo (attuale seconda), cioè la squadra che fino a quindici giorni si trovava in testa alla classifica.

Il Milazzo ha approfittato dello scontro diretto ed è riuscito nell’impresa di vincere in trasferta riconquistando la vetta. Le due squadre sono appaiate a quota 43, ma per via della classifica avulsa è il Milazzo ad avere un vantaggio.

Non è stata una bella partita. Ma il Modica certamente non ha meritato la sconfitta e forse ha offerto qualcosa in più in termini di pressione offensiva. Il successo del Milazzo è maturato solo in seguito al calcio di rigore trasformato da la Spada, capocannoniere del Milazzo e tra i migliori realizzatori del campionato.

Mancano cinque giornate alla conclusione del torneo. Domenica prossima il Vittoria sarà a Milazzo. Per i biancorossi, cui il cambio di allenatore ha fatto bene, sono reduci da tre vittorie consecutive, hanno fame di punti e di successi. Dovessero riuscire nell’impresa di battere il Milazzo in trasferta, proprio il Modica potrebbe avvantaggiarsene. I rossoblu saranno in trasferta sul campo della leonfortese, squadre che lotta per non retrocedere. Sarà una gara difficile e il Modica dovrà dimostrare di aver superato la brutta sconfitta casalinga odierna e di avere viglia di lottare fino alla fine del campionato.

Attualmente cinque squadre guidano la classifica. Una vincerà il campionato e approderà in serie D. le altre affronteranno la lotteria dei play off, un finale di campionato molto avvincente che alla fine individuerà una seconda squadra (scelta nella sfida tra i due gironi siciliani, quello calabrese e lucano e i due campani).



